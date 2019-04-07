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07.04.2019, 10:55

Оккупанты в Луганске начали операцию против священников ПЦУ

Оккупанты в Луганске начали операцию против священников ПЦУ - Фото
пцу луганск

Оккупанты РФ обыскали управление Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в рамках "операции Стоп-террор"

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Управляющий Луганской епархией Православной церкви Украины, епископ Луганский и Старобельский Афанасий Яворский заявил, что священнослужители в оккупированном Россией Луганске подвергаются преследованиям. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, 4 апреля оккупационные службы "по борьбе с экономическими преступлениями" контролируемых Кремлем боевиков ЛНР в рамках "операции Стоп-террор" обыскали управление Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ, а также в домах у протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

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Оккупанты изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги, официальную переписку и вывезли рабочие компьютеры. 

"На сегодняшний день проводятся следственные действия в отношении обоих священнослужителей и допросы по 5-6 часов", - отметил Яворский.

Также он сказал, что им "рекомендовали" не покидать Луганск. Совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе не запрещали.

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Теги: религия, церковь, Луганск, оккупанты, пцу
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