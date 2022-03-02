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Украинская делегация едет на переговоры в Беловежскую пущу

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 18:58

Украина примет участие во втором туре переговоров с Россией на реке Припять возле украинско-беларуской границы. 

"Украинская делегация едет на переговоры в Беловежскую пущу", – сообщили LIGA.net в Офисе президента.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что россияне уже прибыли на переговоры с Украиной.

  • Первый раунд переговоров Украины и России прошел на реке Припять возле украинско-беларуской границы 28 февраля.
  •  "Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще очень необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", – сообщил по их завершении член украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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война переговоры припять
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