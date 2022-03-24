Украинская ПВО сбила беспилотник и истребитель-бомбардировщик оккупантов
24.03.2022, 18:28
Фото: facebook.com/pvkshid
Украинские войска противовоздушной обороны на Харьковском направлении сбили беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
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"Они упали". Тихого вечера! Держим строй! Помним – добро побеждает! Слава Украине!" – сказано в сообщении.
- По состоянию на утро 24 марта российские оккупанты в войне против Украины потеряли 50 БПЛА, 108 самолетов и 124 вертолета.
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