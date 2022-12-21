Украинские десантники сбили очередной штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов
21.12.2022, 17:43
Су-25 ВКС РФ (Фото: ресурс оккупантов)
Украинские воины сбили очередной бронированный штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов на одном из участков фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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Военные заявляют, что несколько дней назад бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ сбили штурмовик Су-25.
Самолет противника "приземлил" расчет зенитно-ракетного комплекса.
Десантники 25-й бригады сбили 20 самолетов, семь вертолетов и семь беспилотников россиян за время полномасштабного вторжения. На счету ДШВ ровно 100 сбитых средств воздушного нападения оккупантов.
СПРАВКА. Су-25 "Грач" — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.
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