Украинские десантники сбили очередной штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов

Украинские воины сбили очередной бронированный штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов на одном из участков фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Военные заявляют, что несколько дней назад бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ сбили штурмовик Су-25.

Самолет противника "приземлил" расчет зенитно-ракетного комплекса.

Десантники 25-й бригады сбили 20 самолетов, семь вертолетов и семь беспилотников россиян за время полномасштабного вторжения. На счету ДШВ ровно 100 сбитых средств воздушного нападения оккупантов.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.

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Дмитро Гриниченко

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