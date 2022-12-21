В Запорожской области ПВО россиян сбила собственный ударный вертолет Ка-52 — фото

Российские пропагандисты сообщили, что противовоздушная оборона оккупантов сбила свой же вертолет Ка-52 в Запорожской области. В Вооруженных Силах Украины это подтвердили. Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.

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Один из пропагандистских каналов оккупантов сообщил, что недавно в Запорожской области самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" "успешно приземлил" воздушный объект в ночное время.

Сбитой целью оказался ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационной армии.

В Страткоме ВСУ подтвердили эту информацию — его сообщение также перепостили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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