Украинские дроны ударили по командному пункту ГРУ в Донецкой области: более 50 оккупантов убиты
Дроны 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ударили по спецназовцам Главного разведывательного управления России в населенном пункте Бердянское, что во временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди.
Разведывательно-ударная операция по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта была заранее спланирована и проведена ночью 26 декабря.
Согласно подтвержденной оперативной информации, 51 оккупант "200", то есть убит, еще 74 – "300", то есть были ранены. Количество пропавших без вести не установлено.
Мадяр отметил, что 14 отдельная бригада ГРУ – это спецчасть из Уссурийска, назначение которой – разведка и специальные операции.
- 24 декабря в Москве убили двух полицейских, которые участвовали в войне России против Украины и были причастны к пыткам украинских пленных, сообщил собеседник LIGA.net.
- 26 декабря ГУР устроило взрывы на парковке российской в/ч в Уссурийске, военнослужащие которой причастны к расстрелам гражданских украинцев, в том числе и детей.
