В рамках операции дроны СБС поразили командный пункт спецназовцев ГРУ и места их дислокации

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Дроны 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ударили по спецназовцам Главного разведывательного управления России в населенном пункте Бердянское, что во временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди.

Разведывательно-ударная операция по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта была заранее спланирована и проведена ночью 26 декабря.

Согласно подтвержденной оперативной информации, 51 оккупант "200", то есть убит, еще 74 – "300", то есть были ранены. Количество пропавших без вести не установлено.

Мадяр отметил, что 14 отдельная бригада ГРУ – это спецчасть из Уссурийска, назначение которой – разведка и специальные операции.