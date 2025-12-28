Українські дрони вдарили по командному пункту ГРУ на Донеччині: понад 50 окупантів вбито
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Дрони 1 окремого центру Сил безпілотних систем вдарили по спецпризначенцях Головного розвідувального управління Росії в населеному пункті Бердянське, що у тимчасово окупованій Донецькій області. Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.
Розвідувально-ударну операцію по командному пункту та місцях дислокації особового складу окупанта було заздалегідь сплановано та проведено вночі 26 грудня.
Згідно з підтвердженою оперативною інформацією 51 окупант "200", тобто вбитий, ще 74 – "300", тобто були поранені. Кількість зниклих безвісти не встановлено.
Мадяр зазначив, що 14 окрема бригада ГРУ – це спецчастина з Уссурійська, призначення якої – розвідка та спеціальні операції.
- 24 грудня у Москві вбили двох поліціянтів, які брали участь у війні Росії проти України та були причетні до катувань українських полонених, повідомив співрозмовник LIGA.net.
- 26 грудня ГУР влаштувало вибухи на паркуванні російської в/ч в Уссурійську, військовослужбовці якої причетні до розстрілів цивільних українців, зокрема і дітей.
