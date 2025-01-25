Украинские моряки помешали российской ракете поразить порт в Черном море – кадры сбивания

Украинские военные сбили ракету Х-59 над Черным морем и опубликовали соответствующие кадры

Фото: ВМС ВСУ

Экипаж катера Военно-Морских сил ВСУ уничтожил российскую ракету Х-59, которая должна была поразить порт в Черном море. Военные опубликовали соответствующее видео.

Ракета была выпущена с российского самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта "Южный".

В ночь на 25 января оккупационные войска РФ в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, известно о повреждении девятиэтажки в Киевской области и критической инфраструктуры в Черкасской.