Украинские моряки помешали российской ракете поразить порт в Черном море – кадры сбивания
Экипаж катера Военно-Морских сил ВСУ уничтожил российскую ракету Х-59, которая должна была поразить порт в Черном море. Военные опубликовали соответствующее видео.
Ракета была выпущена с российского самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта "Южный".
В ночь на 25 января оккупационные войска РФ в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, известно о повреждении девятиэтажки в Киевской области и критической инфраструктуры в Черкасской.
- 12 января 2025 Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что в течение недели украинские военные сбили 400 средств воздушного нападения российских оккупантов.