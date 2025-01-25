Українські моряки завадили російській ракеті уразити порт у Чорному морі – кадри збиття
Екіпаж катера Військово-Морських сил ЗСУ знищив російську ракету Х-59, яка мала уразити порт у Чорному морі. Військові опублікували відповідне відео.
Зазначається, що ракета була випущена з російського літака Су-57 та спрямована на цивільну інфраструктуру морського торговельного порту "Південний".
У ніч проти 25 січня окупаційні війська РФ вкотре атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема відомо про пошкодження дев'ятиповерхівки у Київській області та критичної інфраструктури у Черкаській.
- 12 січня 2025 року Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що протягом тижня українські військові збили 400 засобів повітряного нападу російських окупантів.