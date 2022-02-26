Украинские пограничники сбили вражеский дрон, летевший в Черноморск
26.02.2022, 06:53
Пограничники сбили вражеский дрон, атаковавший корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Летательный аппарат сбили на подлете к берегу Черноморска.
- В ночь на 26 февраля украинские военные уничтожили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов.
- 24 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Черном море, в 12 милях от порта Южный, российский корабль подбил молдавское бункеровочное судно.
- Мининфраструктуры сообщило, что панамское судно Namura Queen также обстрелял российский агрессор.
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