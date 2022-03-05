Еще минус три. Два российских истребителя сбиты в районе Одессы, один – под Очаковым

В районе Одессы силы противовоздушной обороны сбили два российских истребителя. Об этом в telegram-канале сообщает глава Одесской областной военной госадминистрации Максим Марченко.

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"Около трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя. Многие одесситы слышали сегодня взрыв, – это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы. Второй упал на севере области", – отметил он.

Марченко уточнил, что пилотов захватили и везут на допрос. "Минус два самолета – это десятки сохраненных жизней", – напомнил он.

По данным Военно-морских сил ВСУ, один истребитель Су-25 сбит в Очакове (Николаевская область).

"Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе, совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население... Сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации Су-25. Пилоты взяты в плен", – отметили в ВМС ВСУ.

Сбитый самолет вылетел в свой "последний" полет с захваченного в 2014 году аэродрома в Саки (оккупированный Крым).

Cегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Пилот сбитого российского самолета задержан.

По данным СБУ, задержанный под Черниговом пилот – один из "асов" Путина, раньше он уже бомбил Сирию.

В Николаевской области морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника.

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