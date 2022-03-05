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Еще минус три. Два российских истребителя сбиты в районе Одессы, один – под Очаковым

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 17:02
Еще минус три. Два российских истребителя сбиты в районе Одессы, один – под Очаковым - Фото
Самолет, сбитый сегодня в районе Очакова (фото - ВМС ВСУ)

В районе Одессы силы противовоздушной обороны сбили два российских истребителя. Об этом в telegram-канале сообщает глава Одесской областной военной госадминистрации Максим Марченко.

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"Около трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя. Многие одесситы слышали сегодня взрыв, – это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы. Второй упал на севере области", – отметил он.

Марченко уточнил, что пилотов захватили и везут на допрос. "Минус два самолета – это десятки сохраненных жизней", – напомнил он.

По данным Военно-морских сил ВСУ, один истребитель Су-25 сбит в Очакове (Николаевская область).

Еще минус три. Два российских истребителя сбиты в районе Одессы, один – под Очаковым

"Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе, совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население... Сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации Су-25. Пилоты взяты в плен", – отметили в ВМС ВСУ.

Сбитый самолет вылетел в свой "последний" полет с захваченного в 2014 году аэродрома в Саки (оккупированный Крым).

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