Украинские силы уничтожили еще 100 российски военных. Наибольшие потери РФ – у Краматорска
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 100 российских оккупантов и четыре танка. Армия РФ с начала полномасштабной войны потеряла 38 550 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера украинские военные нанесли наибольшие потери россиянам на Краматорском направлении. С 24 февраля по 19 июля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 38 550 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1691 (+4),
боевых бронированных машин – 3892 (+6),
артиллерийских систем – 851 (+2),
РСЗО – 248 (0),
средств ПВО – 113 (0),
самолетов – 220 (0),
вертолетов – 188 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),
крылатых ракет – 167 (+1),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2767 (+14),
спецтехники – 70 (0).
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