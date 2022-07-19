Украинские силы уничтожили еще 100 российски военных. Наибольшие потери РФ – у Краматорска

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 100 российских оккупантов и четыре танка. Армия РФ с начала полномасштабной войны потеряла 38 550 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинские военные нанесли наибольшие потери россиянам на Краматорском направлении. С 24 февраля по 19 июля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 38 550 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1691 (+4),

боевых бронированных машин – 3892 (+6),

артиллерийских систем – 851 (+2),

РСЗО – 248 (0),

средств ПВО – 113 (0),

самолетов – 220 (0),

вертолетов – 188 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),

крылатых ракет – 167 (+1),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2767 (+14),

спецтехники – 70 (0).

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Марк Сировой

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