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ВСУ заставили отойти армию РФ под Харьковом и отбили ряд штурмов на Донбассе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 07:29
ВСУ заставили отойти армию РФ под Харьковом и отбили ряд штурмов на Донбассе – Генштаб - Фото
Украинские военные (фото - Минобороны)

Украинские военные отбили ряд штурмовых действий и наступлений армии России под Харьковом и на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Харьковское направление

РФ пытается удержать занятые рубежи, ударила из артиллерии в районе ряда населенных пунктов. Российская разведка боем в районе Уд полностью провалилась – враг понес потери и отошел. После авиаудара враг пытался пойти в наступление на Гусаровку, но украинские военные плотным огнем отбросили врага.

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Донбасс

Краматорское – РФ била из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, нанесла авиаудар возле Верхнекаменского. Россияне вели наступление возле Спорного, отошли без успеха. Враг пытается наступать в направлении Григорьевки, боевые действия продолжаются.

Бахмутское – РФ обстреляла районы ряда населенных пунктов. Украинские военные отбили все попытки штурмовых действий в направлении Семигорья, Вершины, Покровского и Углегорской ТЭС.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское – без активных боевых действий РФ, враг нанес авиаудар возле Каменки.

Южнобугское

Россияне издалека бьют танками и артиллерией, ведут аэроразведку с помощью БПЛА, продолжают оборудовать дополнительные рубежи обороны.

Север

На Волынском и Полесском направлениях – ротация подразделений армии Беларуси, разведка с помощью БПЛА, остается  угроза ракетных ударов из Беларуси. На Северском – у границ остаются российские войска, враг обстрелял ряд населенных пунктов из минометов и артиллерии и ведет аэроразведку.

Общее

В связи с потерями продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных частях Донбасса. Военные неславянских национальностей, которых без жалости бросают в бой, все больше недовольны российским командованием.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс краматорск Харьков наступление штурм армия рф генштаб
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