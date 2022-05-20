Украинские силы уничтожили еще 200 оккупантов. Больше всего армия РФ теряла под Бахмутом
Силы обороны Украины вчера уничтожили около 200 российских оккупантов, девять танков и 27 бронемашин. Армия России потеряла 28 700 человек на широкомасштабной войне в Украине, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по утро 20 мая армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 28 700 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1263 (+9),
боевых бронированных машин ‒ 3090 (+27),
артиллерийских систем– 596 (+1),
РСЗО – 200 (+1),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 204 (+1),
вертолетов – 168 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5),
крылатых ракет – 103 (0),
кораблей / катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5),
спецтехники – 43 (0).
- Сегодня утром в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении россияне наступали в районе Выскривы, пытались улучшить положение возле Владимировки и Васильевки, но понесли потери у Александрополья.
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