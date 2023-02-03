UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские танкисты начнут тренироваться в Польше уже через несколько дней – Блащак

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 18:31
Украинские танкисты начнут тренироваться в Польше уже через несколько дней – Блащак - Фото
Мариуш Блащак приехал в Киев (Фото: Twitter Алексея Резникова)

Украинские танкисты начнут тренироваться в Польше уже через несколько дней. Об этом во время совместной пресс-конференции министров обороны Украины и Польши заявил Мариуш Блащак, передает Military Media Center.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что Украина ждет усиления наступления россиян, поэтому получение тяжелого оружия – очень важный, ключевой вопрос сейчас.

Он добавил, что страны-участницы танковой коалиции договорились встретиться в Брюсселе в этом месяце, чтобы ускорить поставки танков Leopard 2 Украине.

"Самое важное сейчас – это начать тренировки украинских солдат на этих танках. Такие тренировки начнутся в Польше, буквально через несколько дней", – сказал Блащак.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак война польша танки военная помощь Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 