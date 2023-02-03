Украинские танкисты начнут тренироваться в Польше уже через несколько дней – Блащак

Украинские танкисты начнут тренироваться в Польше уже через несколько дней. Об этом во время совместной пресс-конференции министров обороны Украины и Польши заявил Мариуш Блащак, передает Military Media Center.

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Глава Минобороны Польши подчеркнул, что Украина ждет усиления наступления россиян, поэтому получение тяжелого оружия – очень важный, ключевой вопрос сейчас.

Он добавил, что страны-участницы танковой коалиции договорились встретиться в Брюсселе в этом месяце, чтобы ускорить поставки танков Leopard 2 Украине.

"Самое важное сейчас – это начать тренировки украинских солдат на этих танках. Такие тренировки начнутся в Польше, буквально через несколько дней", – сказал Блащак.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами. Большинство немцев одобряют это решение.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

Сегодня немецкое правительство подтвердило, что одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1.

Наталія Медведєва

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