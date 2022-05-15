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Украинские военнослужащие ювелирно уничтожили огневую позицию оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 20:15
Украинские военнослужащие ювелирно уничтожили огневую позицию оккупантов – видео - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Украинские артподразделения обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов, которая хотела атаковать мирные украинские города.

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ВСУ уничтожили артиллерию оккупантов:

→ РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;

→ РСЗО БМ-27 "Ураган" – одна единица;

→ радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;

→ более пяти единиц транспортной автомобильной техники;

→ место хранения боеприпасов;

Спецоперацию провели десантно-штурмовые войска вместе с Сухопутными войсками ВСУ.

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Яна Катасонова
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ВСУ война
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