Украинские военнослужащие ювелирно уничтожили огневую позицию оккупантов – видео
15.05.2022, 20:15
Иллюстративное фото: ЕРА
Украинские артподразделения обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов, которая хотела атаковать мирные украинские города.
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ВСУ уничтожили артиллерию оккупантов:
→ РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;
→ РСЗО БМ-27 "Ураган" – одна единица;
→ радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;
→ более пяти единиц транспортной автомобильной техники;
→ место хранения боеприпасов;
Спецоперацию провели десантно-штурмовые войска вместе с Сухопутными войсками ВСУ.
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