Украинские военные примут участие в параде в Британии к 80-летию Победы в Европе

К мероприятию присоединятся военнослужащие из Канады, Австралии и Новой Зеландии

Украинский военный (Фото: Depositphotos)

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины примут участие в военном шествии в Великобритании по случаю 80-летия Победы в Европе, что символизирует завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Великобритании.

Парад состоится в понедельник, 5 мая. Украинские военнослужащие присоединятся к примерно 1000 представителям Вооруженных сил Британии, среди которых будет конница и военные оркестры.

Участие украинских солдат должно символизировать "всемирную поддержку их дальнейшей борьбы за свободу" против России, отметили в британском правительстве. Также в параде примут участие военные из Канады, Австралии и Новой Зеландии.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе после Второй мировой войны уместно, что ВСУ, ныне воюющие на передовой свободы, представлены на мероприятии в понедельник", — сказал министр обороны Британии Джон Хили.

8 мая 1945 года – день капитуляции нацистской Германии. Отмечается в Великобритании, Франции, США и ряде других государств как символ завершения Второй мировой войны в Европе.

К празднованию годовщины Победы в Британии запланировано несколько мероприятий, среди которых торжественный военный марш, демонстрационный пролет авиации, а также богослужение в Вестминстерском аббатстве, оно состоится в четверг при участии членов королевской семьи.

СПРАВКА 8 мая в Европе отмечают День победы во Второй мировой войне. Именно в этот день в 1945 году Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине.

17 апреля 2025 года сообщалось, что немецкий парламент исключил послов России и Беларуси из списка приглашенных на специальное заседание 8 мая, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

2 мая Трамп заявил, что Америка якобы внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, поэтому объявил 8 мая днем "победы" США.