В Германии послу РФ угрожают полицией, чтобы не приходил на мемориалы

Представителям России и Белоруссии запрещено посещать акции памяти Второй мировой войны в Германии, но они игнорируют запрет

Иллюстративное фото: Filip Singer / EPA

В немецком Бранденбурге директор мемориала "Зееловские высоты" Аксель Дреколл был вынужден угрожать полицией, чтобы предотвратить участие российского посла Сергея Нечаева в акциях памяти Второй мировой войны. Об этом сообщает Bild.

Дреколь заявил, что российскому посольству было отказано в участии во всех годовщинах с момента широкомасштабного российского вторжения в Украину.

"Если посол все-таки приедет, мы будем соблюдать внутренний распорядок – в тесной координации с силовиками", – сказал Дреколл.

В частности, речь идет о церемонии памяти освобождения концлагеря Заксенгаузен вблизи Берлина, которая запланирована на 4 мая. В акции планируют принять участие представители федерального правительства, а также премьер-министр Бранденбурга.

"Участие России непринято для украинских жертв и их семей", – сказал Дреколл.

Как отмечает издание, накануне Сергей Нечаев заявил, что не нуждается в приглашении для посещения достопримечательностей и мероприятий

"Нам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы", – заявил он немецким медиа.

Российский посол уже посещал мемориал без приглашения во время церемонии 80-й годовщины битвы на Зееловских высотах в середине апреля. Он приехал туда вместе с послом Белоруссии в Германии.