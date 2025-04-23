У Німеччині послу РФ загрожують поліцією, щоб не приходив на меморіали

Представникам Росії та Білорусі заборонено відвідувати акції пам'яті Другої світової війни у Німеччині, але вони ігнорують заборону

Ілюстративне фото: Filip Singer / EPA

У німецькому Бранденбурзі директор меморіалу "Зеєловські висоти" Аксель Дреколл був змушений погрожувати поліцією, щоб запобігти участі російського посла Сергія Нечаєва в акціях пам'яті Другої світової війни. Про це повідомляє Bild.

Дреколл заявив, що російському посольству було відмовлено в участі в усіх річницях з моменту широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

"Якщо посол все ж таки приїде, ми будемо дотримуватися внутрішнього розпорядку – у тісній координації з силовиками", – сказав Дреколл.

Зокрема, йдеться про церемонію вшанування пам'яті визволення концтабору Заксенгаузен поблизу Берліна, яка запланована на 4 травня. В акції планують взяти участь представники федерального уряду, а також прем'єр-міністр Бранденбурга.

"Участь Росії є неприйнятною для українських жертв та їхніх сімей", – сказав Дреколл.

Як зазначає видання, напередодні Сергій Нечаєв заявив, що не потребує запрошення для відвідування пам'яток та заходів

"Нам не потрібне спеціальне запрошення, щоб вшанувати пам’ять радянських визволителів і жертв нацизму в загальнодоступних місцях і урочисто відзначити День Перемоги", – заявив він німецьким медіа.

Російський посол вже відвідував меморіал без запрошення під час церемонії вшанування 80-ї річниці битви на Зеєловських висотах в середині квітня. Він приїхав туди разом з послом Білорусі у Німеччині.