Українські військові візьмуть участь в параді у Британії до 80-річчя Перемоги в Європі

До заходу доєднаються військовослужбовці з Канади, Австралії та Нової Зеландії

Український військовий (Фото: Depositphotos)

Військовослужбовці Збройних Сил України візьмуть участь у військовій ході у Великій Британії з нагоди 80-річчя Перемоги в Європі, що символізує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на уряд Британії.

Парад відбудеться в понеділок, 5 травня. Українські військовослужбовці долучаться до приблизно 1000 представників Збройних сил Британії, серед яких буде кіннота та військові оркестри.

Участь українських солдатів має символізувати "всесвітню підтримку їхньої подальшої боротьби за свободу" проти Росії, зазначили в британському уряді. Також у параді візьмуть участь військові з Канади, Австралії та Нової Зеландії.

"У розпал першої повномасштабної війни в Європі після Другої світової війни доречно, що ЗСУ, які нині воюють на передовій свободи, представлені на заході в понеділок", – сказав міністр оборони Британії Джон Гілі.

8 травня 1945 року – день капітуляції нацистської Німеччини. Відзначається у Великій Британії, Франції, США та низці інших держав як символ завершення Другої світової війни в Європі.

До святкування річниці Перемоги у Британії заплановано кілька заходів, серед яких: урочистий військовий марш, демонстраційний проліт авіації, а також богослужіння у Вестмінстерському абатстві, яке відбудеться у четвер за участі членів королівської родини.

ДОВІДКА 8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме цього дня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні.

17 квітня 2025 року повідомлялося, що німецький парламент виключив послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

2 травня Трамп заявив, що Америка нібито зробила найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні, тому оголосив 8 травня днем "перемоги" США.