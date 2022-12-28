Украинские военные расстреляли в упор танк ВС РФ и сожгли всю колонну оккупантов – видео

В сети появилась видеозапись с дрона, зафиксировавшая неудачный для российских оккупантов боевой эпизод предположительно под Павловкой в Донецкой области. Опубликовал ролик в TikTok военнослужащий ВСУ.

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Авторство видео неизвестно, когда точно он был снят и где – также. Впервые его фрагменты появились в Twitter-аккаунте @Blue_Sauron, который собирает военные ролики, днем 7 ноября.

По информации в описании, снята попытка оккупантов пройти вдоль посадки при наступлении на Павловку. В кадре происходит последовательное уничтожение двух российских танков и трех БМП-2 бойцами предположительно 72-й бригады ВСУ.

В одном из эпизодов в бок танка россиян бьют из окопа ВСУ практически в упор. Дальше подключаются минометы/артиллерия. Часть техники подорвалась на минах.

В конце ролика видно бегство и попытки спастись солдат врага в посадке. Результат неизвестен.

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Євген Пилипенко

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