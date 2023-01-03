Украинские военные сбили вертолет Ка-52 и 27 "шахедов" за сутки

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 и 27 дронов-камикадзе Shahed-136 за прошедшие сутки. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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2 января РФ применила против Украины 27 "шахедов" – и все они были сбиты, говорят в Генштабе. Также уничтожены три разведывательных беспилотника "Орлан-10".

Кроме того, украинские военные сбили вертолет Ка-52 "аллигатор", который российская пропаганда называет "летающим танком". Стоимость одного такого вертолета может доходить до $16 млн.

ВСУ отчитались об ударе под Херсоном 31 декабря. Армия России потеряла около 500 военных убитыми и ранеными.

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Марко Сировой

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