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Украинские военные уже обучаются пользоваться системой ПВО NASAMS — Politico

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 15:25
Украинские военные уже обучаются пользоваться системой ПВО NASAMS — Politico - Фото
Система NASAMS (Фото: EPA)

Украинские военные уже проходят обучение по использованию передовой системой ПВО NASAMS, которую США закупили для передачи Украине. Об этом сообщает издание Politico.

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Неназванный советник украинского правительства сообщил журналисту Полу Маклири о том, что украинские силы уже проходят обучение работе с норвежской передовой зенитно-ракетной системой NASAMS перед ее предстоящей поставкой в Украину. 

Ожидается, что NASAMS войдет в следующую партию тяжелых вооружений, одобренных для Украины.

СПРАВКА. NASAMS — ЗРК средней дальности. Основное назначение — уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км. 

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Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары пво военная помощь
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