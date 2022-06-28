Украинские военные уже обучаются пользоваться системой ПВО NASAMS — Politico
28.06.2022, 15:25
Система NASAMS (Фото: EPA)
Украинские военные уже проходят обучение по использованию передовой системой ПВО NASAMS, которую США закупили для передачи Украине. Об этом сообщает издание Politico.
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Неназванный советник украинского правительства сообщил журналисту Полу Маклири о том, что украинские силы уже проходят обучение работе с норвежской передовой зенитно-ракетной системой NASAMS перед ее предстоящей поставкой в Украину.
Ожидается, что NASAMS войдет в следующую партию тяжелых вооружений, одобренных для Украины.
СПРАВКА. NASAMS — ЗРК средней дальности. Основное назначение — уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км.
- Ранее советник президента США Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут передовые средства противовоздушной обороны.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины уже есть ряд договоренностей с партнерами о получении мощной системы противовоздушной обороны.
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