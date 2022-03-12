Украинских беженцев хотят перевезти из Польши в Канаду. Могут предоставить рейсы

Часть украинских беженцев могут перевезти из Польши в Канаду, рассматривают варианты предоставления рейсов. Это обсудили во время встречи лидеры стран, пишет CBC.

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Премьер-министр Джастин Трюдо во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой обсудил кризис беженцев, который захлестнул Польшу из-за вторжения России на территорию Украины, и предложил помощь.

Главы государств обсудили вероятность предоставления рейсов для транспортировки украинских женщин и детей, которые вынужденно из-за войны покинули свои дома, из Польши в Канаду.

По словам Дуды, это предложение "все еще является предметом переговоров". Польский лидер добавил, что "его страна рассчитывает на выполнение этих обещаний", поскольку она приняла 1,5 млн беженцев из более 2 млн, которые бежали из Украины от вторжения Путина.

Дуда сказал Трюдо, что в будущем в его стране может произойти кризис беженцев – "через несколько дней у нас возникнет настоящая проблема" и помощь Канады будет "очень, очень необходима". Он призвал канадского лидера упростить визы для украинцев.

Два самых больших по размеру города Польши – Краков и Варшава – уже не способны размещать у себя больше украинцев.

Согласно данным ООН, из Украины в другие страны из-за нападения России уже выехало более 2,5 млн граждан.

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Яна Катасонова

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