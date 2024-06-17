Украинских полярников посетил императорский пингвин, которого не видели с 2020-го – фото

Полярники отметили, что такой визит для них стал сюрпризом, так как эти пингвины не живут в районе их станции, а выбирают более холодные места

Императорский пингвин (Фото: Анна Соина/Национальный антарктический научный центр)

На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде второй раз за июнь наведался императорский пингвин. В последний раз его видели в 2020 году. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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Полярники отметили, что впервые птица посетила остров Галиндез, где расположена украинская станция, в начале июня. Тогда этот визит стал сюрпризом из-за того, что императорские пингвины не гнездятся в районе "Вернадского", а выбирают более холодные территории.

Ближайшая их колония расположена в более чем 300 км от станции, подчеркнули в Антарктическом центре.

Ученые поделились, что пингвин изучает здание станции – рассматривал большой топливный бак с пальмами, основной вход, пожарный выход у кубриков и метеокрыльцо.

"В этот же раз он сначала несколько дней гулял по острову, облюбовав место у геомагнитной обсерватории. Потом покинул Галиндез, а теперь снова вернулся", – говорится в сообщении.

Это молодой пингвин, который только недавно покинул родителей, и в таком возрасте для них типичные одиночные путешествия, сообщают биологи.

Последний раз такую птицы украинские полярники видели в декабре 2020 года.

Также на другой стороне острова, где находятся украинские ученые, был замечен еще один большой пингвин. В Антарктическом центре отмечают, что это мог быть второй императорский пингвин, или королевский, однако ледовая ситуация не позволила приблизиться и определить, что это была за птица.

Фото: Анна Соина

Фото: Анна Соина

Фото: Анна Соина

Фото: Анна Соина

Фото: Анна Соина

В апреле на острове Галиндез украинские полярники насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов – более 7000.

23 мая полярники поделились кадрами, как их лодку окружили горбатые киты и косатки во время одного из выходов в океан.

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