До українських полярників навідався імператорський пінгвін, якого не бачили з 2020 року – фото

Полярники відзначили, що такий візит для них є сюрпризом, адже ці пінгвіни не живуть у районі їхньої станції, а обирають більш холодні місця

Імператорський пінгвін (Фото: Анна Соіна/Національний антарктичний науковий центр)

До української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді вдруге за червень навідався імператорський пінгвін. Востаннє його бачили у 2020 році. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Полярники зазначили, що вперше птах завітав на острів Галіндез, де розташована українська станція, на початку червня. Тоді цей візит став сюрпризом через те, що імператорські пінгвіни не гніздяться в районі "Вернадського", а обирають холодніші території.

Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від станції, підкреслили в Антарктичному центрі.

Науковці поділилися, що пінгвін вивчає будівлю станції – роздивлявся великий паливний бак з пальмами, основний вхід, пожежний вихід біля кубриків та метеоґанок.

"Цього ж разу він спершу кілька днів гуляв островом, вподобавши місце біля геомагнітної обсерваторії. Потім залишив Галіндез, а тепер знову повернувся", – йдеться у повідомленні.

Це молодий пінгвін, який тільки нещодавно полишив батьків, й у такому віці для них типові поодинокі мандри, повідомляють біологи.

Востаннє такого птаха українські полярники бачили в грудні 2020 року.

Також на іншому боці острова, де перебувають українські науковці, помітили ще одного великого пінгвіна. В Антарктичному центрі відзначають, що це міг бути другий імператорський пінгвін, або ж королівський, однак льодова ситуація не дозволила наблизитися та визначити, що це був за птах.

Фото: Анна Соіна

Фото: Анна Соіна

Фото: Анна Соіна

Фото: Анна Соіна

Фото: Анна Соіна

У квітні на острові Галіндез українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів – понад 7000.

23 травня полярники поділилися кадрами, як їхній човен оточили горбаті кити та косатки під час одного з виходів в океан.

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