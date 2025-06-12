Украинский беспилотник Bulava уже уничтожает вражеские ПВО и РЭБ – видео

Украинский дрон Bulava (Фото: Defense Express)

Ударно-разведывательный беспилотный комплекс Bulava от компании DeViro уже выполняет боевые задания и превосходит российский "Ланцет". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1. Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задания и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям", – сообщил Федоров.

По его словам, система не просто уничтожает цели – она делает это точно, в тылу врага и в самых сложных условиях.

Ключевые возможности системы:

← уничтожает высокоприоритетные цели — средства РЭБ и системы ПВО ("Бук-М", "Тор");

← поражает как стационарные, так и движущиеся объекты;

← обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;

← имеет ряд уникальных характеристик, не разглашаемых из соображений безопасности.

"Технологии – наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", – добавил Федоров.

19 февраля 2024 года представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что Украина разработала аналог "Ланцета", он нужен прежде всего для нарушения логистики кафиров.

12 июня стало известно, что для проведения спецоперации "Паутина" использовали БПЛА, специально разработанные и изготовленные инженерами СБУ.