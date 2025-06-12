Украинский беспилотник Bulava уже уничтожает вражеские ПВО и РЭБ – видео
Украинский дрон Bulava (Фото: Defense Express)

Ударно-разведывательный беспилотный комплекс Bulava от компании DeViro уже выполняет боевые задания и превосходит российский "Ланцет". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1. Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задания и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям", – сообщил Федоров.

По его словам, система не просто уничтожает цели – она делает это точно, в тылу врага и в самых сложных условиях.

Ключевые возможности системы:

← уничтожает высокоприоритетные цели — средства РЭБ и системы ПВО ("Бук-М", "Тор");

← поражает как стационарные, так и движущиеся объекты;

← обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;

← имеет ряд уникальных характеристик, не разглашаемых из соображений безопасности.

"Технологии – наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", – добавил Федоров.

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