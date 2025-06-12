Український безпілотник Bulava вже знищує ворожі ППО та РЕБ – відео

Український дрон Bulava (Фото: Defense Express)

Ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Bulava від компанії DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує російський "Ланцет". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ще нещодавно в небі домінував російський "Ланцет". Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1. Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує "Ланцет" за ключовими показниками", – повідомив Федоров.

За його словами, система не просто знищує цілі – вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов.

Ключові можливості системи:

← знищує високопріоритетні цілі – засоби РЕБ та системи ППО ("Бук-М", "Тор") тощо;

← уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;

← забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;

← має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.

"Технології – наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога", – додав Федоров.

19 лютого 2024 року представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що Україна розробила аналог "Ланцета", він потрібен насамперед для порушення логістики окупантів.

12 червня стало відомо, що для проведення спецоперації "Павутина" використали БпЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ.