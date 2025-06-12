Український безпілотник Bulava вже знищує ворожі ППО та РЕБ – відео
Ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Bulava від компанії DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує російський "Ланцет". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Ще нещодавно в небі домінував російський "Ланцет". Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1. Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує "Ланцет" за ключовими показниками", – повідомив Федоров.
За його словами, система не просто знищує цілі – вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов.
Ключові можливості системи:
← знищує високопріоритетні цілі – засоби РЕБ та системи ППО ("Бук-М", "Тор") тощо;
← уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;
← забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;
← має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.
"Технології – наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога", – додав Федоров.
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