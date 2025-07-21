Украинский и европейский ОПК должны формировать единую экосистему – Шмыгаль
Украинский оборонно-промышленный комплекс должен интегрироваться с ОПК европейских стран-партнеров, чтобы сформировать единую экосистему. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время представления коллективу министерства президентом Владимиром Зеленским.
Шмыгаль анонсировал активизацию работы по трем ключевым для обороны направлениям, среди которых улучшение обеспечения военных, повышение эффективности системы и увеличение производства украинского оружия.
В последнем случае министр рассчитывает на новые технологические решения, в частности, на дроны-перехватчики, дроны на оптоволокне, FPV-дроны, роботизированные комплексы, украинскую ракетную программу и так далее.
Важным аспектом он назвал "интеграцию с партнерами".
"Украинский и европейский оборонно-промышленный комплекс должны формировать единую экосистему. Мы расширим круг партнеров в рамках "датской модели", будем развивать коалиции компетенций", – написал он.
Шмыгаль добавил, что в настоящее время более 60% расходов государственного бюджета направляется в сектор безопасности и обороны.
- Шмыгаль был назначен главой Министерства обороны 17 июля на заседании Верховной Рады. За это проголосовали 267 депутатов.
- До этого пять собеседников LIGA.net из различных структур Сил безопасности и обороны заявляли, что Шмыгалю будет легче всего разобраться в работе Министерства обороны. В то же время, как отмечал глава общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Гудыменко, если чиновник не поставит перед собой цель изменить ведомство, то проблемы только усу Pfaffensperger werden.
Комментарии (0)