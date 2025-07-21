Український та європейський ОПК повинні формувати єдину екосистему – Шмигаль
Український оборонно-промисловий комплекс має інтегруватися з ОПК європейських країн-партнерів, щоб сформувати єдину екосистему. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час представлення президентом Володимиром Зеленським команді міністерства.
Шмигаль анонсував активізацію роботи у трьох ключових для оборони напрямах, серед яких покращення забезпечення військових, підвищення ефективності системи та збільшення виробництва української зброї.
В останньому міністр покладається на нові технологічні рішення, зокрема дрони-перехоплювачі, дрони на оптоволокні, FPV-дрони, роботизовані комплекси, українську ракетну програму тощо.
Важливим аспектом він назвав "інтеграцію з партнерами".
"Український та європейський ОПК повинні формувати єдину екосистему. Розширимо коло партнерів у межах "данської моделі", розвиватимемо коаліції спроможностей", – написав він.
Шмигаль додав, що наразі понад 60% видатків державного бюджету йде в сектор безпеки й оборони.
- Шмигаля було призначено очільником Міноборони 17 липня на засіданні Верховної Ради. Свої голоси за це віддали 267 нардепів.
- Перед цим п'ятеро співбесідників LIGA.net із різних структур Сил безпеки та оборони заявляли, що Шмигалю буде найлегше розібратися у роботі Міноборони. Водночас, як зазначав глава громадської антикорупційної ради при Міноборони Гудименко, якщо посадовець не поставить собі за мету змінити відомство, то проблеми лише погіршаться.
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