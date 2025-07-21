Український та європейський ОПК повинні формувати єдину екосистему – Шмигаль

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба ВР)

Український оборонно-промисловий комплекс має інтегруватися з ОПК європейських країн-партнерів, щоб сформувати єдину екосистему. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час представлення президентом Володимиром Зеленським команді міністерства.

Шмигаль анонсував активізацію роботи у трьох ключових для оборони напрямах, серед яких покращення забезпечення військових, підвищення ефективності системи та збільшення виробництва української зброї.

В останньому міністр покладається на нові технологічні рішення, зокрема дрони-перехоплювачі, дрони на оптоволокні, FPV-дрони, роботизовані комплекси, українську ракетну програму тощо.

Важливим аспектом він назвав "інтеграцію з партнерами".

"Український та європейський ОПК повинні формувати єдину екосистему. Розширимо коло партнерів у межах "данської моделі", розвиватимемо коаліції спроможностей", – написав він.

Шмигаль додав, що наразі понад 60% видатків державного бюджету йде в сектор безпеки й оборони.