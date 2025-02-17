Украинским мужчинам за границей начали выдавать паспорта. Минобороны получит о них данные

Государственная миграционная служба передает информацию о таких лицах министерству обороны, и они автоматически будут становиться на воинский учет

Украинский паспорт (Фото: Государственная миграционная служба)

С 17 февраля украинским мужчинам 18-60 лет, проживающим за границей и подавшим документы до 25 апреля 2024 года, начнут выдавать паспорта. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, разъяснение опубликовано на сайте Государственной миграционной службы.

Отмечается, что мужчины в возрасте 18-60 лет, подавшие документы на паспорта до 25 апреля 2024 года в государственном предприятии "Документ", смогут забрать свои паспорта за границей без дополнительных справок.

Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов.

"Государственная миграционная служба передает информацию о таких лицах министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии", – сообщили в миграционной службе.

В апреле 2024 года украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Экс-глава МИД Кулеба заявлял, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 июля зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин.