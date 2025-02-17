Українським чоловікам за кордоном почали видавати паспорти. Міноборони отримає про них дані

Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб міністерству оборони, і вони автоматично ставатимуть на військовий облік

Український паспорт (Фото: Державна міграційна служба)

З 17 лютого українським чоловікам 18-60 років, які проживають за кордоном та подали документи до 25 квітня 2024 року, почнуть видавати паспорти. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук, роз'яснення опубліковано на сайті Державної міграційної служби.

Зазначається, що чоловіки віком 18-60 років, які подали документи на паспорти до 25 квітня 2024 року в державному підприємстві "Документ", зможуть забрати свої паспорти за кордоном без додаткових довідок.

Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видання надсилатимуть відповідно до черговості подання документів.

"Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії", – повідомили у міграційній службі.

У квітні 2024 року українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Ексглава МЗС Кулеба заявляв, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.

24 липня закордонні філії державного підприємства "Документ" відновили приймання заяв на оформлення паспортів для чоловіків.