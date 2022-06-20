Украинский бомбардировщик был атакован крылатой ракетой, но смог уклониться – ВСУ

19 июня на южном направлении российские активизировали воздушные удары. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В районе Апостолово вражеский истребитель выпустил по бомбардировщику ВСУ крылатую ракету класса "воздух-воздух".

"Мастерство нашего пилота проявилась в виртуозном уклонении от атаки", – говорится в сообщении.

В Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по украинским позициям, но получил отпор и скрылся.

В Николаевской области зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило вражеский беспилотник-разведчик.

Общие потери врага за сутки на южном направлении: 28 оккупантов, 152-мм гаубица, танк и два военных автомобиля.

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Наталия Медведева

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