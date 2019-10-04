Украинцам будет труднее получить убежище в Италии: что изменилось

Луиджи Ди Майо (Фото: EPA)

Украина вошла в число стран, которые в Италии официально назвали безопасными. Соответствующий список предлставил сегодня, 4 октября, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что мигрантов из этих стран будут считать неимеющими права на защиту и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой.

В список попали 13 стран, среди них - Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

По словам Ди Майо, мигранты из этих стран составляют треть из тех, кто просит об убежище в Италии.

Отмечается, что принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданные соискателями из этих стран, от двух лет до четырех месяцев.

По словам Ди Майо, принятие этого списка стало "первым шагом", после которого должно увеличиться количество депортаций искателей убежища, которые получили отказ.

12 июля суд Павии приговорил к 24 годам тюрьмы гражданина Украины, нацгвардейца Виталия Маркива.

Читайте также: Дело Маркива. Зеленский сделал конкретное предложение Конте