Украинцам с оккупированных территорий упростили въезд – можно по свидетельству о рождении

Власти упростили процедуру въезда в Украину для украинцев, выезжающих с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает в Телеграм Минреинтеграции.

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Как отмечается, граждане Украины, которые выезжают с временно оккупированных территорий, в том числе через третьи страны, нередко не имеют полного комплекта необходимых документов.

Межведомственная рабочая группа по защите прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину, на заседании 13 октября внесла изменения в порядок пересечения границы.

Теперь украинцы до 18 лет пропускаются на территорию Украины при наличии свидетельства о рождении. При этом Госпогранслужба самостоятельно вносит данные о человеке в базу.

Граждане, старше 18 лет, потерявшие свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении, а идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины.

Члены рабочей группы решили расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии для упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.

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Наталія Медведєва

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