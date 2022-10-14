UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцам с оккупированных территорий упростили въезд – можно по свидетельству о рождении

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 14:26
Украинцам с оккупированных территорий упростили въезд – можно по свидетельству о рождении - Фото
Ирина Верещук (Фото: facebook/vereshchuk.iryna)

Власти упростили процедуру въезда в Украину для украинцев, выезжающих с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает в Телеграм Минреинтеграции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, граждане Украины, которые выезжают с временно оккупированных территорий, в том числе через третьи страны, нередко не имеют полного комплекта необходимых документов.

Межведомственная рабочая группа по защите прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину, на заседании 13 октября внесла изменения в порядок пересечения границы.

Теперь украинцы до 18 лет пропускаются на территорию Украины при наличии свидетельства о рождении. При этом Госпогранслужба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. 

Граждане, старше 18 лет, потерявшие свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении, а идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины.

Члены рабочей группы решили расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии для упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.

Читайте также: Германия прогнозирует новую волну беженцев из Украины зимой

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беженцы Минреинтеграции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 