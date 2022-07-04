Украинцев в оккупированном Крыму призвали саботировать мобилизацию

Украинских граждан в Крыму призвали саботировать мобилизацию, которую готовит Россия на временно оккупированной территории. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

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Как отмечается, российские военные в оккупированном Крыму планируют украинцев принуждать воевать против собственного государства.

"Призываем наших граждан во временно оккупированном Крыму сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора. Саботируйте решения оккупантов!", – говорится в сообщении.

Тем, кто не смог избежать мобилизации, в представительстве советуют при первой возможности сдаваться в плен.

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Наталия Медведева

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