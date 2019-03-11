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11.03.2019, 11:50

Украинцы больше всего доверяют международным наблюдателям - опрос

Украинцы больше всего доверяют международным наблюдателям - опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса Рейтинг, ЦИК доверяют в целом 49% респондентов

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Больше всего украинцев (71%) доверяют международным наблюдателям на выборах президента, которые состоятся 31 марта. Об этом свидетельствуют данные опроса соцгруппы Рейтинг.

11% опрошенных затруднились ответить, 10% сказали, что совсем не доверяют международным наблюдателям.

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65% украинцев выразили доверие наблюдателям от общественных организаций, 65% - правоохранителям, которые будут обеспечивать порядок при голосовании.

Фото: ratinggroup.ua

ЦИК доверяют в целом 49% опрошенных. Наблюдателям от кандидатов в президенты не доверяют 31% опрошенных. 

Опрос проведен 1-7 марта 2019 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,5%.

26 февраля президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами", чем у россиян, если они успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ.

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Теги: рейтинг, опрос, доверие, наблюдатели, выборы-2019
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