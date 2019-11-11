Украинцы понемногу разочаровываются в новой власти: опрос

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В первую неделю ноября 2019 года большинство опрошенных украинцев (44%) считали, что новая власть "пытается улучшить ситуацию в стране", но ей это пока в основном не удается сделать. Такой вывод сделали в Центре Разумкова к новому исследованию этой компании.

Этот показатель увеличивается, отмечают социологи: в октябре так считали примерно на 3% респондентов меньше.

Каждый четвертый (25%) опрошенный считает, что власть "пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается". Таких стало на 4% меньше, если сравнивать с октябрем.

23% респондентов полагают, что власть "не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия" (в октябре показатель был на 3% меньше).

В целом, доля украинцев, у которых действия новой власти оправдали надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%. Неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше ожиданий. С 9 % до 14% возросла доля тех, кто считает: власть не оправдала надежд.

Опрос проведен 1-7 ноября 2019 года среди 2015 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

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