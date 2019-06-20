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20.06.2019, 12:16

Украинцы сказали, поддерживают ли действия Зеленского: опрос

Украинцы сказали, поддерживают ли действия Зеленского: опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото — проесс-служба президента)

Первые действия президента поддерживают более половины опрошенных украинцев

Первые действия Владимира Зеленского на посту президента поддерживают 54% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социсследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг.

8% опрошенных – не поддерживают или скорее не поддерживают, 35% ответили, что пока рано давать оценки.

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Согласно результатам этого же опроса, 34% украинцев возлагают большие надежды на то, что Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Почти столько же (33%) респондентов имеют некоторые надежды на это, а 16% опрошенных имеют слабую надежду. 15% - почти не имеют надежды, 3% - не определились с ответом.

Отмечается, что доля тех, кто возлагает на Зеленского большие надежды – больше среди молодежи (51%) и на востоке Украины (43%).

Опрос по методу личного интервью проведен 7-10 июня 2019 года среди 2001 украинца от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Центр Социальный мониторинг также показал результаты своего партийного опроса.

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Теги: Владимир Зеленский, опрос
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