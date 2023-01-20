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Украинцы вот-вот начнут курс обучения на танках Challenger 2 в Британии – посол

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 22:46
Украинцы вот-вот начнут курс обучения на танках Challenger 2 в Британии – посол - Фото
Танк Challenger 2 (фото - EPA)

Украинские военные начнут обучение на танках Challenger 2 в Великобритании в самое ближайшее время. Об этом сказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире Радіо Свобода.

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Как сообщил Пристайко, украинские экипажи "вот-вот приступят к тренировкам в Великобритании".

При этом, по его данным, тренировки экипажей тяжелых артиллерийских систем уже идут.

Посол также отметил, что обучение не должно занять много времени, так как, по мнению британских инструкторов, украинские военные "мотивированы и обучаются очень быстро".

  • 15 января сообщалось, что Великобритания отправит в Украину 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90. 

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Сергій Бережний
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Великобритания военная помощь вадим пристайко Challenger 2
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