Украину избрали членом в один из главных органов ООН
Украина в первом туре была избрана членом Экономического социального совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОР) на 2026-2028 годы. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Это значительное достижение, ради которого мы без устали работали в течение длительного времени", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Сибига подчеркнул, что для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, способствующему глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования.
"Украина активно, конструктивно и в духе партнерства будет приобщаться к достижению Целей устойчивого развития, будет способствовать укреплению солидарности и построению более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех", – добавил министр.
ЭКОСОС (ECOSOC) – это орган ООН, занимающийся вопросами экономического и социального развития, обеспечением прав человека, ликвидацией бедности и другими глобальными проблемами. Его задача – обсуждать международные экономические, социальные и экологические вопросы, а также координировать деятельность различных специализированных агентств ООН.
В последний раз Украина избиралась в ЭКОСОС на период с 2019 по 2021 годы.
- 2 июня 2025 года бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была избрана президентом Генеральной ассамблеи ООН.
- 3 июня страны ООН проголосовали за избрание Латвии в Совбез на 2026 и 2027 годы.