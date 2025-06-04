Украину избрали членом в один из главных органов ООН

В последний раз Украина избиралась в ЭКОСОР на период с 2019 по 2021 годы

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина в первом туре была избрана членом Экономического социального совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОР) на 2026-2028 годы. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Это значительное достижение, ради которого мы без устали работали в течение длительного времени", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига подчеркнул, что для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, способствующему глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования.

"Украина активно, конструктивно и в духе партнерства будет приобщаться к достижению Целей устойчивого развития, будет способствовать укреплению солидарности и построению более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех", – добавил министр.

ЭКОСОС (ECOSOC) – это орган ООН, занимающийся вопросами экономического и социального развития, обеспечением прав человека, ликвидацией бедности и другими глобальными проблемами. Его задача – обсуждать международные экономические, социальные и экологические вопросы, а также координировать деятельность различных специализированных агентств ООН.

В последний раз Украина избиралась в ЭКОСОС на период с 2019 по 2021 годы.

2 июня 2025 года бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была избрана президентом Генеральной ассамблеи ООН.

3 июня страны ООН проголосовали за избрание Латвии в Совбез на 2026 и 2027 годы.