Україну обрали членом до одного з головних органів ООН
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україну у першому турі було обрано членом Економічної соціальної ради Організації Об'єднаних Націй (ЕКОСОР) на 2026-2028 роки. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це значне досягнення, заради якого ми невтомно працювали протягом тривалого часу", – сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Сибіга наголосив, що для України велика честь приєднатися до одного з головних органів ООН, який сприяє глобальному співробітництву у сфері розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

"Україна активно, конструктивно та в дусі партнерства долучатиметься до досягнення Цілей сталого розвитку, сприятиме зміцненню солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого миру для всіх", – додав міністр.

ЕКОСОР (ECOSOC) – це орган ООН, який займається питаннями економічного та соціального розвитку, забезпеченням прав людини, ліквідацією бідності та іншими глобальними проблемами. Його завдання – обговорювати міжнародні економічні, соціальні й екологічні питання, а також координувати діяльність різних спеціалізованих агентств ООН.

Востаннє Україна обиралася до ЕКОСОР на період із 2019 до 2021 року.

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