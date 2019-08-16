Украину посетит президент Финляндии: названы сроки

Президент Финляндии Саули Ниинисте в сентябре намерен посетить Украину, сообщает его пресс-служба.
Официальный визит запланирован на 12-13 сентября. В Киеве он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Данная встреча станет первой для двух президентов. Пятый президент Петр Порошенко посещал Финляндию в январе 2017 года. А президент Финляндии последний раз посещал Украину в 2014 году.
Точную программу пребывания главы Финляндии в Украине обещают обнародовать ближе к дате.
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