Украину посетит президент Финляндии: названы сроки

Саули Ниинистё (фото — пресс-служба президента Финляндии)

Президент Финляндии Саули Ниинисте в сентябре намерен посетить Украину, сообщает его пресс-служба.

Официальный визит запланирован на 12-13 сентября. В Киеве он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Данная встреча станет первой для двух президентов. Пятый президент Петр Порошенко посещал Финляндию в январе 2017 года. А президент Финляндии последний раз посещал Украину в 2014 году.

Точную программу пребывания главы Финляндии в Украине обещают обнародовать ближе к дате.

В ближайшее время в Украину прибудет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее он пригласил Зеленского в Израиль.

На днях временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, когда в Киев может приехать американский президент Дональд Трамп.

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