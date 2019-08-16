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Украину посетит президент Финляндии: названы сроки

Украину посетит президент Финляндии: названы сроки - Фото
Саули Ниинистё (фото — пресс-служба президента Финляндии)
16.08.2019, 16:17

Визит запланирован на сентябрь

Президент Финляндии Саули Ниинисте в сентябре намерен посетить Украину, сообщает его пресс-служба.

Официальный визит запланирован на 12-13 сентября. В Киеве он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Данная встреча станет первой для двух президентов. Пятый президент Петр Порошенко посещал Финляндию в январе 2017 года. А президент Финляндии последний раз посещал Украину в 2014 году.

Точную программу пребывания главы Финляндии в Украине обещают обнародовать ближе к дате.

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