Укрзалізниця останавливала три поезда из-за сообщения о минировании
Утром 11 октября три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает Укрзалізниця.
В ведомстве отметили, что получили сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования:
→ №68/20 Киев – Варшава;
→ №733 Днепр – Киев;
→ №748 Тернополь – Киев.
Из-за сообщения о заминировании поезда были вынужденно остановлены, а пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию.
После чего взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружили, и поезда возобновили движение.
Задержка составила менее часа, добавили в УЗ.
- 10 октября новый поезд Киев – Бухарест отправился в первый рейс, несмотря на российские обстрелы, в результате чего возникли отключения электроэнергии.
