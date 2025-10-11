Укрзалізниця останавливала три поезда из-за сообщения о минировании
Поезд (Фото: Укрзалізниця)

Утром 11 октября три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает Укрзалізниця.

В ведомстве отметили, что получили сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования:

→ №68/20 Киев – Варшава;

→ №733 Днепр – Киев;

→ №748 Тернополь – Киев.

Из-за сообщения о заминировании поезда были вынужденно остановлены, а пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию.

После чего взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружили, и поезда возобновили движение.

Задержка составила менее часа, добавили в УЗ.

