Укрзалізниця останавливала три поезда из-за сообщения о минировании

Из-за сообщения о минировании останавливали три поезда дальнего следования

Поезд (Фото: Укрзалізниця)

Утром 11 октября три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает Укрзалізниця.

В ведомстве отметили, что получили сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования:

→ №68/20 Киев – Варшава;

→ №733 Днепр – Киев;

→ №748 Тернополь – Киев.

Из-за сообщения о заминировании поезда были вынужденно остановлены, а пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию.

После чего взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружили, и поезда возобновили движение.

Задержка составила менее часа, добавили в УЗ.