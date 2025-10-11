Укрзалізниця зупиняла три потяги через повідомлення про замінування
Зранку 11 жовтня три поїзди далекого сполучення було тимчасово зупинено через повідомлення про замінування. Про це повідомляє Укрзалізниця.
У відомстві зазначили, що отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:
→ №68/20 Київ – Варшава;
→ №733 Дніпро – Київ;
→ №748 Тернопіль – Київ.
Через повідомлення про замінування потяги було вимушено зупинено, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.
Після чого вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявили, і поїзди відновили рух.
Затримка становила менш як годину, додали в УЗ.
- 10 жовтня новий поїзд Київ – Бухарест вирушив у перший рейс, попри російські обстріли, внаслідок чого виникли відключення електроенергії.
Коментарі (0)