Укрзалізниця зупиняла три потяги через повідомлення про замінування

Через повідомлення про замінування зупиняли три потяги далекого сполучення

Потяг (Фото: Укрзалізниця)

Зранку 11 жовтня три поїзди далекого сполучення було тимчасово зупинено через повідомлення про замінування. Про це повідомляє Укрзалізниця.

У відомстві зазначили, що отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:

→ №68/20 Київ – Варшава;

→ №733 Дніпро – Київ;

→ №748 Тернопіль – Київ.

Через повідомлення про замінування потяги було вимушено зупинено, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

Після чого вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявили, і поїзди відновили рух.

Затримка становила менш як годину, додали в УЗ.