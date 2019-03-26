Ульяна Супрун задекларировала 354 тыс грн дохода и счет в США

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун за 2018 год официально задекларировала 353 983 грн дохода (зарплата). Об этом сообщает сайт НАПК.

На банковских счетах у Супрун в Украине находится 46315 грн.

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Супрун и ее муж Марк имеют на счетах в Fidelity Brokerage Services LLC (США) $2665377. Согласно электронной декларации в этом же банке у Супрун на пенсионном счету $509579.

Она потратила на добровольное страхование за рубежом $1670.

Супрун рекомендует в период Великого поста внимательно сформировать рацион питания.