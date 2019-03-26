Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.03.2019, 13:17

Ульяна Супрун задекларировала 354 тыс грн дохода и счет в США

Ульяна Супрун задекларировала 354 тыс грн дохода и счет в США - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения потратила на добровольное страхование за рубежом $1670

Реклама
Реклама

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун за 2018 год официально задекларировала 353 983 грн дохода (зарплата). Об этом сообщает сайт НАПК.

На банковских счетах у Супрун в Украине находится 46315 грн.

Реклама

Супрун и ее муж Марк имеют на счетах в Fidelity Brokerage Services LLC (США) $2665377. Согласно электронной декларации в этом же банке у Супрун на пенсионном счету $509579.

Она потратила на добровольное страхование за рубежом $1670.

Супрун рекомендует в период Великого поста внимательно сформировать рацион питания.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Супрун Ульяна, декларация, счета, доходы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 