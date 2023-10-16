Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира
16.10.2023, 12:14
Мартти Ахтисаари (Фото: EPA/KIMMO BRANDT)
Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари, ему было 86 лет. Об этом сообщили в администрации финского президента.
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Финны пишут, что Ахтисаари ушел из жизни 16 октября — он занимал должность с 1994 по 2000 год, до этого работал в Министерстве иностранных дел страны и занимал должности в Организации Объединенных Наций.
После своего президентства Ахтисаари основал "Фонд мира Мартти Ахтисаари", миротворческую организацию, игравшую роль в международных мирных переговорах и посреднических усилиях, — за это политик был удостоен Нобелевской премии мира.
"Он был президентом во времена перемен и привел Финляндию в глобальную эпоху ЕС", — заявил действующий финский президент Саули Ниинистё.
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- 12 октября министр обороны Эстонии сказал, что повреждения были причинены "силовым влиянием".
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