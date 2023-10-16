Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари, ему было 86 лет. Об этом сообщили в администрации финского президента.

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Финны пишут, что Ахтисаари ушел из жизни 16 октября — он занимал должность с 1994 по 2000 год, до этого работал в Министерстве иностранных дел страны и занимал должности в Организации Объединенных Наций.

После своего президентства Ахтисаари основал "Фонд мира Мартти Ахтисаари", миротворческую организацию, игравшую роль в международных мирных переговорах и посреднических усилиях, — за это политик был удостоен Нобелевской премии мира.

"Он был президентом во времена перемен и привел Финляндию в глобальную эпоху ЕС", — заявил действующий финский президент Саули Ниинистё.

8 октября 2023 года трубопровод Balticconnector остановил свою работу из-за внештатной ситуации.

10 октября финские власти заявили, что причиной повреждений стало "внешнее вмешательство".

11 октября Столтенберг сообщил о "решительном ответе" НАТО, если будет доказана умышленная атака на газопровод.

12 октября министр обороны Эстонии сказал, что повреждения были причинены "силовым влиянием".

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