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Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 12:14
Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру - Фото
Мартті Ахтісаарі (Фото: EPA/KIMMO BRANDT)

Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі, йому було 86 років. Про це повідомили в адміністрації фінського президента.

Фіни пишуть, що Ахтісаарі пішов із життя 16 жовтня — він обіймав посаду з 1994 до 2000 року, до цього працював у Міністерстві закордонних справ країни та обіймав посади в Організації Об'єднаних Націй.

Після свого президентства Ахтісаарі заснував "Фонд миру Мартті Ахтісаарі", миротворчу організацію, яка відігравала роль у міжнародних мирних переговорах та посередницьких зусиллях, — за це політик був удостоєний Нобелівської премії миру.

"Він був президентом за часів змін і привів Фінляндію в глобальну епоху ЄС", – заявив чинний фінський президент Саулі Нійністе.

  • 8 жовтня 2023 року трубопровід Balticconnector зупинив свою роботу через позаштатну ситуацію.
  • 10 жовтня фінська влада заявила, що причиною пошкоджень стало "зовнішнє втручання".
  • 11 жовтня Столтенберг повідомив про "рішучу відповідь" НАТО, якщо буде доведено навмисну атаку на газопровід.
  • 12 жовтня міністр оборони Естонії сказав, що пошкодження були заподіяні "силовим впливом".

Читайте також: У Фінляндії не виключають причетність "державного суб'єкта" до пошкодження газогону

Дмитро Гриниченко
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фінляндіяНобелівська премія мируМартті АхтісааріСаулі Нійністе.
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