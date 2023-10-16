Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру
16.10.2023, 12:14
Мартті Ахтісаарі (Фото: EPA/KIMMO BRANDT)
Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі, йому було 86 років. Про це повідомили в адміністрації фінського президента.
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Фіни пишуть, що Ахтісаарі пішов із життя 16 жовтня — він обіймав посаду з 1994 до 2000 року, до цього працював у Міністерстві закордонних справ країни та обіймав посади в Організації Об'єднаних Націй.
Після свого президентства Ахтісаарі заснував "Фонд миру Мартті Ахтісаарі", миротворчу організацію, яка відігравала роль у міжнародних мирних переговорах та посередницьких зусиллях, — за це політик був удостоєний Нобелівської премії миру.
"Він був президентом за часів змін і привів Фінляндію в глобальну епоху ЄС", – заявив чинний фінський президент Саулі Нійністе.
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