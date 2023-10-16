Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі, йому було 86 років. Про це повідомили в адміністрації фінського президента.

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Фіни пишуть, що Ахтісаарі пішов із життя 16 жовтня — він обіймав посаду з 1994 до 2000 року, до цього працював у Міністерстві закордонних справ країни та обіймав посади в Організації Об'єднаних Націй.

Після свого президентства Ахтісаарі заснував "Фонд миру Мартті Ахтісаарі", миротворчу організацію, яка відігравала роль у міжнародних мирних переговорах та посередницьких зусиллях, — за це політик був удостоєний Нобелівської премії миру.

"Він був президентом за часів змін і привів Фінляндію в глобальну епоху ЄС", – заявив чинний фінський президент Саулі Нійністе.

8 жовтня 2023 року трубопровід Balticconnector зупинив свою роботу через позаштатну ситуацію.

10 жовтня фінська влада заявила, що причиною пошкоджень стало "зовнішнє втручання".

11 жовтня Столтенберг повідомив про "рішучу відповідь" НАТО, якщо буде доведено навмисну атаку на газопровід.

12 жовтня міністр оборони Естонії сказав, що пошкодження були заподіяні "силовим впливом".

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