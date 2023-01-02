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Умер один из пострадавших от российской ракетной атаки на Киев

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 10:22
Умер один из пострадавших от российской ракетной атаки на Киев - Фото
Фото: Telegram Виталия Кличко

В Киеве в больнице скончался один из пострадавших от российской ракетной атаки на столицу 31 декабря. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", – написал он.

Вадим Ребрина
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киев ракетный удар виталий кличко
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