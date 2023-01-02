Умер один из пострадавших от российской ракетной атаки на Киев

В Киеве в больнице скончался один из пострадавших от российской ракетной атаки на столицу 31 декабря. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", – написал он.

Днем 31 декабря перед Новым годом Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В некоторых областях начались экстренные отключения света.

После полуночи 1 января атака повторилась.

Вадим Ребрина

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