Умер один из пострадавших от российской ракетной атаки на Киев
02.01.2023, 10:22
Фото: Telegram Виталия Кличко
В Киеве в больнице скончался один из пострадавших от российской ракетной атаки на столицу 31 декабря. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", – написал он.
- Днем 31 декабря перед Новым годом Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В некоторых областях начались экстренные отключения света.
- После полуночи 1 января атака повторилась.
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