Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко – дипломат

Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил в Twitter дипломат, бывший посол Украины в ЕС и бывший замглавы администрации президента Константин Елисеев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко!" – написал Елисеев. Он выразил соболезнования семье Зленко.

Анатолий Зленко родился 2 июня 1938 года в Ставище Киевской области. С 1967 года работал в МИД УССР, с апреля 1987 года – замглавы МИД УССР, с июля 1989 года – первый замглавы МИД УССР. Дважды занимал должность главы МИД Украины: с июля 1990-го по август 1994-го и с октября 2000-го по сентябрь 2003-го. С 2010 года был деканом факультета международных отношений Киевского университета славистики.

14 февраля 2021 года умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.